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Воздуходувка Makita UB1103 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка Makita UB1103

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Воздуходувка Makita UB1103 - фото 1
Воздуходувка Makita UB1103 - фото 2
Воздуходувка Makita UB1103 - фото 3
Воздуходувка Makita UB1103 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Объем мешка для мусора
2
  • Воздуходувка Makita UB1103 - фото 1
  • Воздуходувка Makita UB1103 - фото 2
  • Воздуходувка Makita UB1103 - фото 3
  • Воздуходувка Makita UB1103 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
7 160 руб.  7 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202139
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
600
Объем мешка для мусора
2
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
сеть
Ширина, см
21.5
Высота, см
36.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х32
Вес, кг.
3

Описание товара Воздуходувка Makita UB1103

Воздуходувка Makita UB1103 - электрический аппарат для уборки помещений и садовых участков от мусора и листвы. Имеет кнопку фиксирования включенного состояния для продолжительной работы и экономии сил пользователя. Благодаря небольшому весу удерживать воздуходувку можно одной рукой. Дополнив пылесборником, аппарат можно использовать как пылесос.



Теги товара: мини

Отзывы о товаре Воздуходувка Makita UB1103




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
600
Объем мешка для мусора
2
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
сеть
Ширина, см
21.5
Высота, см
36.5
Страна производитель
Китай
Описание
Воздуходувка Makita UB1103 - электрический аппарат для уборки помещений и садовых участков от мусора и листвы. Имеет кнопку фиксирования включенного состояния для продолжительной работы и экономии сил пользователя. Благодаря небольшому весу удерживать воздуходувку можно одной рукой. Дополнив пылесборником, аппарат можно использовать как пылесос.


Теги товара: мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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