Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 20 В, 800 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-800)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
аккумуляторный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722447
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
аккумуляторный
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
26
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
96х26х15
Вес, кг.
3.5
Описание товара Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 20 В, 800 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-800)
Мощная аккумуляторная воздуходувка легко справляется с уборкой территории от листьев и мелкого мусора. Надежный и экономичный BRUSHLESS двигатель, производительная турбина и высокоскоростной TURBO-режим помогают эффективной и быстрой работе. Дополнительная узкая насадка помогает создать при необходимости более сильный и направленный воздушный поток.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
аккумуляторный
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
26
Страна производитель
Россия
Мощная аккумуляторная воздуходувка легко справляется с уборкой территории от листьев и мелкого мусора. Надежный и экономичный BRUSHLESS двигатель, производительная турбина и высокоскоростной TURBO-режим помогают эффективной и быстрой работе. Дополнительная узкая насадка помогает создать при необходимости более сильный и направленный воздушный поток.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 20 В, 800 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-800) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 20 В, 800 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-800)