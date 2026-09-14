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Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
192
Тип аккумулятора
нет
Напряжение аккумулятора
18 В
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732565
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Описание товара Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный
Воздуходувка Makita — это компактный и легкий инструмент, который станет незаменимым помощником для уборки сада, двора или строительной площадки. С весом всего 1,6 кг и высотой 15,8 см, данная модель удобна в использовании и транспортировке. Она питается от современного и надежного литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В, что обеспечивает длительное время работы и свободу от проводов.
Эта воздуходувка не предназначена для измельчения, но ее производительности достаточно для эффективной работы: максимальный объем воздухопотока составляет 192 м?/ч, а максимальная скорость воздуха достигает 98 м/с. Благодаря щеточному типу двигателя, устройство демонстрирует надежность и длительный срок службы.
Сделанная в Китае, воздуходувка Makita характеризуется качеством и надежностью, присущими бренду. Ее ручной способ транспортировки и эргономичный дизайн делают использование максимально комфортным. Эта воздуходувка станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в одном флаконе.
Воздуходувка Makita — это компактный и легкий инструмент, который станет незаменимым помощником для уборки сада, двора или строительной площадки. С весом всего 1,6 кг и высотой 15,8 см, данная модель удобна в использовании и транспортировке. Она питается от современного и надежного литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В, что обеспечивает длительное время работы и свободу от проводов.
Эта воздуходувка не предназначена для измельчения, но ее производительности достаточно для эффективной работы: максимальный объем воздухопотока составляет 192 м?/ч, а максимальная скорость воздуха достигает 98 м/с. Благодаря щеточному типу двигателя, устройство демонстрирует надежность и длительный срок службы.
Сделанная в Китае, воздуходувка Makita характеризуется качеством и надежностью, присущими бренду. Ее ручной способ транспортировки и эргономичный дизайн делают использование максимально комфортным. Эта воздуходувка станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в одном флаконе.
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