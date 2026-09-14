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Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный

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Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 1
Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 2
Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 3
Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 4
Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 5
Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 6
Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 7
Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 8
Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 9
Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 10
Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
192
Тип аккумулятора
нет
Напряжение аккумулятора
18 В
  • Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 1
  • Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 2
  • Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 3
  • Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 4
  • Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 5
  • Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 6
  • Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 7
  • Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 8
  • Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 9
  • Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 10
  • Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732565
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
192
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Напряжение аккумулятора
18 В
Ширина, см
86.1
Высота, см
15.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х22х19
Вес, кг.
2.5

Описание товара Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный

Воздуходувка Makita — это компактный и легкий инструмент, который станет незаменимым помощником для уборки сада, двора или строительной площадки. С весом всего 1,6 кг и высотой 15,8 см, данная модель удобна в использовании и транспортировке. Она питается от современного и надежного литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В, что обеспечивает длительное время работы и свободу от проводов. Эта воздуходувка не предназначена для измельчения, но ее производительности достаточно для эффективной работы: максимальный объем воздухопотока составляет 192 м?/ч, а максимальная скорость воздуха достигает 98 м/с. Благодаря щеточному типу двигателя, устройство демонстрирует надежность и длительный срок службы. Сделанная в Китае, воздуходувка Makita характеризуется качеством и надежностью, присущими бренду. Ее ручной способ транспортировки и эргономичный дизайн делают использование максимально комфортным. Эта воздуходувка станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в одном флаконе.



Теги товара: аккумуляторные

Отзывы о товаре Воздуходувка-пылесос Makita DUB186Z пит.:от аккум. бирюзовый/черный




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
192
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Напряжение аккумулятора
18 В
Ширина, см
86.1
Высота, см
15.8
Страна производитель
Китай
Описание
Воздуходувка Makita — это компактный и легкий инструмент, который станет незаменимым помощником для уборки сада, двора или строительной площадки. С весом всего 1,6 кг и высотой 15,8 см, данная модель удобна в использовании и транспортировке. Она питается от современного и надежного литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В, что обеспечивает длительное время работы и свободу от проводов. Эта воздуходувка не предназначена для измельчения, но ее производительности достаточно для эффективной работы: максимальный объем воздухопотока составляет 192 м?/ч, а максимальная скорость воздуха достигает 98 м/с. Благодаря щеточному типу двигателя, устройство демонстрирует надежность и длительный срок службы. Сделанная в Китае, воздуходувка Makita характеризуется качеством и надежностью, присущими бренду. Ее ручной способ транспортировки и эргономичный дизайн делают использование максимально комфортным. Эта воздуходувка станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в одном флаконе.


Теги товара: аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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