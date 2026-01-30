Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21-Li
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21-Li
Аккумуляторная воздуходувка BORT BSS-21-Li 93413397 - компактная и удобная техника для очистки рабочей поверхности от мусора, строительных опилок. Благодаря направленному потоку воздуха, этот агрегат легко выдувает загрязнения и мусор. В комплектацию воздуходувки входят мешок для сбора мусора и насадка. Мешок предназначен для многоразового использования. Простота сборки и эксплуатации - не требуется специальных навыков и умений Компактный размер и небольшой вес - комфортная работа Экономия времени и сил на уборку Два режима работы - эффективность. Комплектация Аккумуляторная воздуходувка, Насадка - 1 шт., Мешок для сбора мусора - 1 шт., Зарядное устройство - 1 шт., Аккумуляторная батарея - 1 шт., Инструкция, Упаковка
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Достоинства:
Комментарий:
Насадка не плотно держится, снег не может сдуть, для бытовых нужд пойдет
Достоинства:
Комментарий:
Мощная, удобная чтоб чистить машину в период зимы, напор воздуха хороший
Достоинства:
Комментарий:
Как воздуходувка работает хорошо. Но, не понятно назначение мешка пылесборника.
Достоинства:
Комментарий:
мощная. брал снег сдувать с машины, вполне хватает
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка огонь. Долго думал и изучал варианты - в итоге не прогадал. Пластик крепкий (не одноразовый), изделие сделано очень аккуратно. Свою функцию выполняет - дует огонь. Все согласно комплектации и инструкция на русско языке...хотя в ней особо ничего и нет. Пришла с заряженным аккумулятором - сразу проверил (спасибо продавцу). Трубка -наконечник из материала средней плотности(не жесткая и не мягкая). Из минусов - доставка просто в коробке: мне повезло у меня все пришло целым и даже коробка. По итогу - рекомендую и изделие и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось. Мощность хорошая, листву выдувает прям на отлично. Плавная регулировка мощности, что немаловажно. Заряда аккумулятора надолго хватает. Осталось попробовать на снеге.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, но аккумулятор не очень, заказали на нее аккумулятор помощнее
Достоинства:
Комментарий:
Слабенькая воздуходувка, но системные блоки компьютеров продувать от пыли - самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло вовремя акуратно упаковано, комплектация как заявленно аккумулятор заряжен , упаковку вскрыл сам на пункте выдачи .
Достоинства:
Комментарий:
Использую при чистке двигателя и сдувать снег с машины, единственное надо купить более мощный аккамулятор
Достоинства:
Комментарий:
отлично для дома. мусор с плитки сдувать одно удовольствие!
Достоинства:
Комментарий:
Сама воздуходувка вроде бы хорошая,но очень слабый аккумулятор. Заряжается около 3 часов,а работает не более 5 минут. Надо докупать второй
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую к покупке, вещь класс да ещё и не дорого
Достоинства:
Комментарий:
Для обдува рамок с пчелками подойдет, напор воздуха сильный.
Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21-Li
Достоинства:
Комментарий:
Насадка не плотно держится, снег не может сдуть, для бытовых нужд пойдет
Достоинства:
Комментарий:
Мощная, удобная чтоб чистить машину в период зимы, напор воздуха хороший
Достоинства:
Комментарий:
Как воздуходувка работает хорошо. Но, не понятно назначение мешка пылесборника.
Достоинства:
Комментарий:
мощная. брал снег сдувать с машины, вполне хватает
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка огонь. Долго думал и изучал варианты - в итоге не прогадал. Пластик крепкий (не одноразовый), изделие сделано очень аккуратно. Свою функцию выполняет - дует огонь. Все согласно комплектации и инструкция на русско языке...хотя в ней особо ничего и нет. Пришла с заряженным аккумулятором - сразу проверил (спасибо продавцу). Трубка -наконечник из материала средней плотности(не жесткая и не мягкая). Из минусов - доставка просто в коробке: мне повезло у меня все пришло целым и даже коробка. По итогу - рекомендую и изделие и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось. Мощность хорошая, листву выдувает прям на отлично. Плавная регулировка мощности, что немаловажно. Заряда аккумулятора надолго хватает. Осталось попробовать на снеге.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, но аккумулятор не очень, заказали на нее аккумулятор помощнее
Достоинства:
Комментарий:
Слабенькая воздуходувка, но системные блоки компьютеров продувать от пыли - самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло вовремя акуратно упаковано, комплектация как заявленно аккумулятор заряжен , упаковку вскрыл сам на пункте выдачи .
Достоинства:
Комментарий:
Использую при чистке двигателя и сдувать снег с машины, единственное надо купить более мощный аккамулятор
Достоинства:
Комментарий:
отлично для дома. мусор с плитки сдувать одно удовольствие!
Достоинства:
Комментарий:
Сама воздуходувка вроде бы хорошая,но очень слабый аккумулятор. Заряжается около 3 часов,а работает не более 5 минут. Надо докупать второй
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую к покупке, вещь класс да ещё и не дорого
Достоинства:
Комментарий:
Для обдува рамок с пчелками подойдет, напор воздуха сильный.