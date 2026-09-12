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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ)

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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 7
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 8
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 6
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 7
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 8
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697750
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х11
Вес, г.
900

Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ)

Воздуходувка аккумуляторная BORT BSS-21U-Li – это современный и мощный инструмент, созданный для эффективной уборки территории в саду, на даче или в парке. Спроектированная с учетом потребностей как профессиональных, так и любительских пользователей, она обладает выдающимися характеристиками и функциями для достижения максимальной производительности при минимальных усилиях.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ)




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Воздуходувка аккумуляторная BORT BSS-21U-Li – это современный и мощный инструмент, созданный для эффективной уборки территории в саду, на даче или в парке. Спроектированная с учетом потребностей как профессиональных, так и любительских пользователей, она обладает выдающимися характеристиками и функциями для достижения максимальной производительности при минимальных усилиях.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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Доставка
Отзывы


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