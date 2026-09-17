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Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ

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Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ - фото 1
Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувки
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
200
Max скорость воздуха
67
Мешок для мусора в комплекте
да
Объем мешка для мусора
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
  • Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ - фото 1
  • Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741542
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Воздуходувки
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
200
Max скорость воздуха
67
Мощность топливного двигателя
300
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Мешок для мусора в комплекте
да
Объем мешка для мусора
1
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
0
Ширина, см
45
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х18
Вес, кг.
5

Описание товара Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ

Лёгкая и компактная воздуходувка STEHER весом всего 1 кг станет вашим незаменимым помощником для поддержания чистоты во дворе или в саду. Высота 25 см и удобный ручной способ транспортировки позволяют без труда управляться с устройством даже при длительных работах. Благодаря ширине 45 см одним движением удаётся быстро обработать большую площадь. Аккумулятор на 20 В с современной Li-Ion технологией обеспечивает стабильную работу без проводов и долгих перерывов на подзарядку. Щеточный двигатель и мощный поток воздуха — до 200 м?/ч и скорость до 67 м/с — позволяют легко убирать листву, мелкий мусор и даже использовать функцию пылесоса для сбора загрязнений. В комплект входит мешок для мусора — всё для того, чтобы уборка прошла быстро, чисто и комфортно. Надёжность STEHER и продуманность каждой детали для простой и эффективной работы.



Теги товара: аккумуляторные

Отзывы о товаре Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Воздуходувки
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
200
Max скорость воздуха
67
Мощность топливного двигателя
300
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Мешок для мусора в комплекте
да
Объем мешка для мусора
1
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Развернуть
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
0
Ширина, см
45
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкая и компактная воздуходувка STEHER весом всего 1 кг станет вашим незаменимым помощником для поддержания чистоты во дворе или в саду. Высота 25 см и удобный ручной способ транспортировки позволяют без труда управляться с устройством даже при длительных работах. Благодаря ширине 45 см одним движением удаётся быстро обработать большую площадь. Аккумулятор на 20 В с современной Li-Ion технологией обеспечивает стабильную работу без проводов и долгих перерывов на подзарядку. Щеточный двигатель и мощный поток воздуха — до 200 м?/ч и скорость до 67 м/с — позволяют легко убирать листву, мелкий мусор и даже использовать функцию пылесоса для сбора загрязнений. В комплект входит мешок для мусора — всё для того, чтобы уборка прошла быстро, чисто и комфортно. Надёжность STEHER и продуманность каждой детали для простой и эффективной работы.


Теги товара: аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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