Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ
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Характеристики
Описание товара Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200, 20 В, 200 м?/ч, без АКБ
Лёгкая и компактная воздуходувка STEHER весом всего 1 кг станет вашим незаменимым помощником для поддержания чистоты во дворе или в саду. Высота 25 см и удобный ручной способ транспортировки позволяют без труда управляться с устройством даже при длительных работах. Благодаря ширине 45 см одним движением удаётся быстро обработать большую площадь. Аккумулятор на 20 В с современной Li-Ion технологией обеспечивает стабильную работу без проводов и долгих перерывов на подзарядку. Щеточный двигатель и мощный поток воздуха — до 200 м?/ч и скорость до 67 м/с — позволяют легко убирать листву, мелкий мусор и даже использовать функцию пылесоса для сбора загрязнений. В комплект входит мешок для мусора — всё для того, чтобы уборка прошла быстро, чисто и комфортно. Надёжность STEHER и продуманность каждой детали для простой и эффективной работы.
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Теги товара: аккумуляторные
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, мини
Теги товара: аккумуляторные
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