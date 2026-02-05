Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-P (без АКБ и ЗУ)

Источник: Я ндекс Маркет

Валентин К.



Дует сильно. Покупал сушить машину после мойки и подметать двор. С сушкой машины справляется на 4/5, с подметанием плитки на 5/5. После моего старого ryobi, который скорей для более точечных задач, просто самолёт-истребитель. Дует под 2 кг на весы в турбо режиме. Старый ryobi до 0.5 не дотягивает (но там предназначение чуть другое). Аккумуляторы на 15Ач (3 ряда 21700) стали без проблем. Но и аккумов на реальных 4Ач мне хватает. Минут 10-15 на них работает на 4й (не турбо) мощности. Насадки подключаются только к трубе-удлинителю. Без трубы-удлинителя напрямую не защёлкиваются. Кнопку самого мощного «турбо» режима нужно держать постоянно. Но всё равно он работает около 10 сек и переключается снова в 4 скорость. Полезная функция для ширпотребных аккумов, но для хороших мощных аккумов, которые без проблем тянут такую нагрузку, это явно минус. Но это не значит, что на постоянной 4 скорости воздуходувка не правляется - справляется еще как. Просто никто не любит ограничений) Купил китайский инструмент - допили напильником: 1. На 4 скорости была сильная вибрация и гремел пластик. Благо, в центре пропеллера можно вкрутить болт и путём подкладывания под него обрезанных пополам шайб отбалансировать пропеллер. После данной процедуры грохот и вибрация ушли, звук работы стал в разы тише. 2. Туго защёлкивались аккумы - тут чуть сточил мешающее ребро пластика - и всё стало нормально. Также на следующий день после моего заказа продавец опустил цену на ~15$ - это было обидно…