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Воздуходувка Champion GB227 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка Champion GB227

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Воздуходувка Champion GB227 - фото 3
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Воздуходувка Champion GB227 - фото 5
Воздуходувка Champion GB227 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
  • Воздуходувка Champion GB227 - фото 1
  • Воздуходувка Champion GB227 - фото 2
  • Воздуходувка Champion GB227 - фото 3
  • Воздуходувка Champion GB227 - фото 4
  • Воздуходувка Champion GB227 - фото 5
  • Воздуходувка Champion GB227 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
9 020 руб.  12 375 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 272871
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздуходувка Champion GB227
9 020 руб. -27%
12 375 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х32
Вес, кг.
4.38

Описание товара Воздуходувка Champion GB227

Воздуходувка Champion GB227 способна выдавать высокие показатели производительности, сдувать опавшие листья, скошенную траву, мусор и ветки. Подходит для уборки больших территорий. Не привязана к источнику питания.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка Champion GB227




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Воздуходувка Champion GB227 способна выдавать высокие показатели производительности, сдувать опавшие листья, скошенную траву, мусор и ветки. Подходит для уборки больших территорий. Не привязана к источнику питания.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка Champion GB227 - данный товар вы можете купить по цене 9020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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