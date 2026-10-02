Воздуходувка Champion GB227
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%9 020 руб. 12 375 руб.
В наличии
Код товара: 272871
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 020 руб. -27%
12 375 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х32
Вес, кг.
4.38
Описание товара Воздуходувка Champion GB227
Воздуходувка Champion GB227 способна выдавать высокие показатели производительности, сдувать опавшие листья, скошенную траву, мусор и ветки. Подходит для уборки больших территорий. Не привязана к источнику питания.
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Воздуходувка Champion GB227 способна выдавать высокие показатели производительности, сдувать опавшие листья, скошенную траву, мусор и ветки. Подходит для уборки больших территорий. Не привязана к источнику питания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Воздуходувка Champion GB227 - данный товар вы можете купить по цене 9020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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