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Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI EEB
Чипсет
AMD WRX90
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
7
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
  • Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653781
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI EEB
Ширина, см
33
Высота, см
4.7
Чипсет
AMD WRX90
Встроенный процессор
Нет
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
7
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 1 x COM
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х8
Вес, кг.
4.72

Описание товара Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0)

Разъем AMD sTR5 поддерживает до 96-ядерных процессоров: поддерживает процессоры AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 серии WX. Сверхбыстрое подключение: семь слотов PCIe® 5.0 x16, два порта LAN 10 Гбит/с, четыре слота M.2, два задних порта USB4® 40 Гбит/с Type-C® и поддержка SlimSAS NVMe. Разгон ЦП и памяти: поддержка модулей памяти ECC R-DIMM DDR5 емкостью до 2 ТБ (1DPC). Надежная силовая и тепловая конструкция: 32+3+3+3 силовых каскада с двумя 8-контактными разъемами питания для ЦП, мощное охлаждение VRM, чипсет и радиаторы M.2 с активными вентиляторами, а также термоподставка M.2. PCIe Q-release Slim: извлеките видеокарту, потянув ее вверх, а не нажимая на защелку PCIe. Дистанционное управление IPMI серверного уровня и встроенный BMC: аппаратный и программный уровень с выделенным портом LAN для подключения к встроенному контроллеру AST2600 BMC, а также программное обеспечение ASUS Control Center Express для мониторинга и управления в реальном времени. Надежная стабильность: проверено на широкую совместимость с новейшими технологиями, имеет обширный список QVL и протестировано на круглосуточную работу.



Теги товара: с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI EEB
Ширина, см
33
Высота, см
4.7
Чипсет
AMD WRX90
Встроенный процессор
Нет
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Версия PCI Express
5.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
7
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 1 x COM
Страна производитель
Китай
Описание
Разъем AMD sTR5 поддерживает до 96-ядерных процессоров: поддерживает процессоры AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 серии WX. Сверхбыстрое подключение: семь слотов PCIe® 5.0 x16, два порта LAN 10 Гбит/с, четыре слота M.2, два задних порта USB4® 40 Гбит/с Type-C® и поддержка SlimSAS NVMe. Разгон ЦП и памяти: поддержка модулей памяти ECC R-DIMM DDR5 емкостью до 2 ТБ (1DPC). Надежная силовая и тепловая конструкция: 32+3+3+3 силовых каскада с двумя 8-контактными разъемами питания для ЦП, мощное охлаждение VRM, чипсет и радиаторы M.2 с активными вентиляторами, а также термоподставка M.2. PCIe Q-release Slim: извлеките видеокарту, потянув ее вверх, а не нажимая на защелку PCIe. Дистанционное управление IPMI серверного уровня и встроенный BMC: аппаратный и программный уровень с выделенным портом LAN для подключения к встроенному контроллеру AST2600 BMC, а также программное обеспечение ASUS Control Center Express для мониторинга и управления в реальном времени. Надежная стабильность: проверено на широкую совместимость с новейшими технологиями, имеет обширный список QVL и протестировано на круглосуточную работу.


Теги товара: с m.2
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Отзывы


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