Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм Сибртех
Уровень алюминиевый фрезерованный Сибртех УС-1,0-600 34101 длиной 600 мм, с 3 глазками и рукоятками, пригодится для проведения работ, требующих высокой точности. Поможет выявить отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45°. Используется во время строительных и отделочных работ, будет полезен начинающему мастеру и профессионалу.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из алюминиевого профиля.
- Высокая точность — глазки установлены с использованием электронного контроля, фрезерованная рабочая часть уменьшает погрешность при выполнении измерений.
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять габариты заготовок, полок и т.д.
- Комфортная работа — благодаря рукояткам инструмент легко удерживать.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Уровень алюминиевый фрезерованный Сибртех УС-1,0-600 34101 длиной 600 мм, с 3 глазками и рукоятками, пригодится для проведения работ, требующих высокой точности. Поможет выявить отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45°. Используется во время строительных и отделочных работ, будет полезен начинающему мастеру и профессионалу.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из алюминиевого профиля.
- Высокая точность — глазки установлены с использованием электронного контроля, фрезерованная рабочая часть уменьшает погрешность при выполнении измерений.
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять габариты заготовок, полок и т.д.
- Комфортная работа — благодаря рукояткам инструмент легко удерживать.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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