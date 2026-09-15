Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta
Алюминиевый уровень Sparta 330325 длиной 1200 мм, желтого цвета, с 3 глазками и линейкой, будет полезен при проведении строительных, отделочных, облицовочных и других работ, требующих особой точности. Уровень с тремя глазками поможет определить отклонение от горизонтальной и вертикальной плоскости, выставить угол 45°, измерить предметы и т. д.
Преимущества
- Надежность — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
- Защита от пыли и строительного мусора — инструмент снабжен торцевыми заглушками.
- Функциональность — благодаря измерительной шкале можно начертить линию нужной длины.
- Точность выполняемых измерений — погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).
Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Алюминиевый уровень Sparta 330325 длиной 1200 мм, желтого цвета, с 3 глазками и линейкой, будет полезен при проведении строительных, отделочных, облицовочных и других работ, требующих особой точности. Уровень с тремя глазками поможет определить отклонение от горизонтальной и вертикальной плоскости, выставить угол 45°, измерить предметы и т. д.
Преимущества
- Надежность — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
- Защита от пыли и строительного мусора — инструмент снабжен торцевыми заглушками.
- Функциональность — благодаря измерительной шкале можно начертить линию нужной длины.
- Точность выполняемых измерений — погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).
Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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