Top.Mail.Ru
Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07 - фото 1
Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
  • Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07 - фото 1
  • Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343632
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень пузырьковый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х5
Вес, г.
360

Описание товара Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07

Герметичная конструкция — нет необходимости сливать жидкость после использования. Работа одной рукой — инновационная крышка с легким управлением уровнем жидкости. Улучшенная колба — увеличенная толщина стенок и максимальный объем снижают инертность жидкости. Инновационный индикатор — резиновый ползунок для отметки нулевого уровня жидкости. Информативная шкала- нестираемая шкала с крупными цифрами. Утолщенный химстойкий шланг — шланг 12 мм стойкий к изгибам и появлению воздушных пузырьков.

Отзывы о товаре Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень пузырьковый
Страна производитель
Китай
Описание
Герметичная конструкция — нет необходимости сливать жидкость после использования. Работа одной рукой — инновационная крышка с легким управлением уровнем жидкости. Улучшенная колба — увеличенная толщина стенок и максимальный объем снижают инертность жидкости. Инновационный индикатор — резиновый ползунок для отметки нулевого уровня жидкости. Информативная шкала- нестираемая шкала с крупными цифрами. Утолщенный химстойкий шланг — шланг 12 мм стойкий к изгибам и появлению воздушных пузырьков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07 – стоимость товара 470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...