Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07
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Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
В наличии
Код товара: 343632
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х5
Вес, г.
360
Описание товара Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07
Герметичная конструкция — нет необходимости сливать жидкость после использования. Работа одной рукой — инновационная крышка с легким управлением уровнем жидкости. Улучшенная колба — увеличенная толщина стенок и максимальный объем снижают инертность жидкости. Инновационный индикатор — резиновый ползунок для отметки нулевого уровня жидкости. Информативная шкала- нестираемая шкала с крупными цифрами. Утолщенный химстойкий шланг — шланг 12 мм стойкий к изгибам и появлению воздушных пузырьков.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Герметичная конструкция — нет необходимости сливать жидкость после использования. Работа одной рукой — инновационная крышка с легким управлением уровнем жидкости. Улучшенная колба — увеличенная толщина стенок и максимальный объем снижают инертность жидкости. Инновационный индикатор — резиновый ползунок для отметки нулевого уровня жидкости. Информативная шкала- нестираемая шкала с крупными цифрами. Утолщенный химстойкий шланг — шланг 12 мм стойкий к изгибам и появлению воздушных пузырьков.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Гидроуровень Зубр Мастер 7м 3482-08-07 – стоимость товара 470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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