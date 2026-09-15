Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый УС-1,0-400, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Сибртех (34100)
Уровень алюминиевый фрезерованный Сибртех УС-1,0-400 34100 длиной 400 мм, с 3 глазками, позволяет добиться точных результатов во время строительных и ремонтных работ. С его помощью можно оценить наклонные, горизонтальные и вертикальные плоскости на наличие отклонений.
Преимущества
- Надежная конструкция — инструмент изготовлен из прочного и легкого алюминиевого профиля.
- Высокое качество проводимых работ — базовая поверхность фрезерована, глазки установлены с использованием электронного контроля точности.
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет использовать уровень в качестве линейки.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Уровень алюминиевый фрезерованный Сибртех УС-1,0-400 34100 длиной 400 мм, с 3 глазками, позволяет добиться точных результатов во время строительных и ремонтных работ. С его помощью можно оценить наклонные, горизонтальные и вертикальные плоскости на наличие отклонений.
Преимущества
- Надежная конструкция — инструмент изготовлен из прочного и легкого алюминиевого профиля.
- Высокое качество проводимых работ — базовая поверхность фрезерована, глазки установлены с использованием электронного контроля точности.
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет использовать уровень в качестве линейки.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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