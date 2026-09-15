Уровень магнитный, 460 мм, 3 глазка Matrix (33701)
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Характеристики
Описание товара Уровень магнитный, 460 мм, 3 глазка Matrix (33701)
Магнитный уровень Matrix 33701 длиной 460 мм, с 3 глазками, — измерительный инструмент для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей. Пригодится на строительной площадке или в быту для выравнивания поверхностей, при монтаже конструкций, отделке помещений и выполнении других операций. Погрешность не превышает 1 мм на каждый метр (0,057°).
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из пластмассы и легкого, но прочного алюминиевого каркаса.
- Удобная фиксация на металлических поверхностях — уровень снабжен встроенными магнитами.
- Защита от пыли и мелкого мусора — на торцах корпуса имеются пластиковые заглушки.
- Эргономичность — благодаря отверстию в корпусе уровень удобно удерживать.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Магнитный уровень Matrix 33701 длиной 460 мм, с 3 глазками, — измерительный инструмент для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей. Пригодится на строительной площадке или в быту для выравнивания поверхностей, при монтаже конструкций, отделке помещений и выполнении других операций. Погрешность не превышает 1 мм на каждый метр (0,057°).
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из пластмассы и легкого, но прочного алюминиевого каркаса.
- Удобная фиксация на металлических поверхностях — уровень снабжен встроенными магнитами.
- Защита от пыли и мелкого мусора — на торцах корпуса имеются пластиковые заглушки.
- Эргономичность — благодаря отверстию в корпусе уровень удобно удерживать.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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