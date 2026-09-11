Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652850
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х7х2
Вес, г.
398
Описание товара Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226)
Алюминиевый уровень 800 мм MATRIX 33226 это инструмент, который широко используется для выполнения точных измерительных работ при ремонте, строительстве. Приспособление имеет три колбы с жидкостью, которые позволяют проверять отклонения различных плоскостей по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. Уровень выполнен из упрочненного алюминиевого профиля прямоугольного сечения.
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Алюминиевый уровень 800 мм MATRIX 33226 это инструмент, который широко используется для выполнения точных измерительных работ при ремонте, строительстве. Приспособление имеет три колбы с жидкостью, которые позволяют проверять отклонения различных плоскостей по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. Уровень выполнен из упрочненного алюминиевого профиля прямоугольного сечения.
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226)