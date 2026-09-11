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Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226)

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Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 1
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 2
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 3
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 4
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 5
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 6
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 7
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 8
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 9
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 10
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 11
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 8
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 9
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 10
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 11
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652850
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х7х2
Вес, г.
398

Описание товара Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226)

Алюминиевый уровень 800 мм MATRIX 33226 это инструмент, который широко используется для выполнения точных измерительных работ при ремонте, строительстве. Приспособление имеет три колбы с жидкостью, которые позволяют проверять отклонения различных плоскостей по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. Уровень выполнен из упрочненного алюминиевого профиля прямоугольного сечения.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый уровень 800 мм MATRIX 33226 это инструмент, который широко используется для выполнения точных измерительных работ при ремонте, строительстве. Приспособление имеет три колбы с жидкостью, которые позволяют проверять отклонения различных плоскостей по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. Уровень выполнен из упрочненного алюминиевого профиля прямоугольного сечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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