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Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032)

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Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 1
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 2
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 3
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 4
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 5
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 6
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 7
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 8
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 9
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 10
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 11
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 12
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 13
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 14
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 15
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 16
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 17
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 1
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 2
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 3
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 4
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 5
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 6
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 7
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 8
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 9
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 10
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 11
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 12
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 13
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 14
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 15
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 16
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 17
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032)
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.06х0.03
Вес, г.
360

Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032)

Алюминиевый уровень 1200 мм MATRIX Рельс 34032 позволяет с высокой точностью выверять отклонения поверхностей от произвольно заданных углов, а также горизонтали и вертикали. Инструмент прослужит долгое время, так как для его изготовления использовался жесткий двутавровый профиль с анодированным покрытием.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый уровень 1200 мм MATRIX Рельс 34032 позволяет с высокой точностью выверять отклонения поверхностей от произвольно заданных углов, а также горизонтали и вертикали. Инструмент прослужит долгое время, так как для его изготовления использовался жесткий двутавровый профиль с анодированным покрытием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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