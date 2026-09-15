Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 652767
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.06х0.03
Вес, г.
360
Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032)
Алюминиевый уровень 1200 мм MATRIX Рельс 34032 позволяет с высокой точностью выверять отклонения поверхностей от произвольно заданных углов, а также горизонтали и вертикали. Инструмент прослужит долгое время, так как для его изготовления использовался жесткий двутавровый профиль с анодированным покрытием.
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Алюминиевый уровень 1200 мм MATRIX Рельс 34032 позволяет с высокой точностью выверять отклонения поверхностей от произвольно заданных углов, а также горизонтали и вертикали. Инструмент прослужит долгое время, так как для его изготовления использовался жесткий двутавровый профиль с анодированным покрытием.
Уровень алюминиевый "Рельс", 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34032) - по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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