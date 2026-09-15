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Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702)

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Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 3
Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 4
Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 5
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Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 1
  • Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 2
  • Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 3
  • Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 4
  • Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 5
  • Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 6
  • Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 7
  • Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652881
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702)
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х7х3
Вес, г.
560

Описание товара Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702)

Магнитный уровень Matrix 33702 длиной 600 мм, с 3 глазками, — измерительный инструмент для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей. Пригодится на строительной площадке или в быту для выравнивания поверхностей, при монтаже конструкций, отделке помещений и выполнении других операций. Погрешность не превышает 1 мм на каждый метр (0,057°).

Преимущества

  • Надежная конструкция — корпус выполнен из пластмассы и легкого, но прочного алюминиевого каркаса.
  • Удобная фиксация на металлических поверхностях — уровень снабжен встроенными магнитами.
  • Защита от пыли и мелкого мусора — на торцах корпуса имеются пластиковые заглушки.
  • Эргономичность — благодаря отверстию в корпусе уровень удобно удерживать.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Магнитный уровень Matrix 33702 длиной 600 мм, с 3 глазками, — измерительный инструмент для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей. Пригодится на строительной площадке или в быту для выравнивания поверхностей, при монтаже конструкций, отделке помещений и выполнении других операций. Погрешность не превышает 1 мм на каждый метр (0,057°).

Преимущества

  • Надежная конструкция — корпус выполнен из пластмассы и легкого, но прочного алюминиевого каркаса.
  • Удобная фиксация на металлических поверхностях — уровень снабжен встроенными магнитами.
  • Защита от пыли и мелкого мусора — на торцах корпуса имеются пластиковые заглушки.
  • Эргономичность — благодаря отверстию в корпусе уровень удобно удерживать.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень магнитный, 600 мм, 3 глазка Matrix (33702) - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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