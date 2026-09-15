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Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610)

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Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 1
Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 2
Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 3
Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 4
Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 5
Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 6
Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 7
Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 8
Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 8
  • Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652811
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610)
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.1х0.03
Вес, г.
810

Описание товара Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610)

Фрезерованный алюминиевый уровень Matrix 33610 длиной 1000 мм, с 3 глазками, пригодится мастерам во время строительства, ремонта и выполнения монтажных работ. Уровень с 3 глазками служит для проверки горизонтали и вертикали, а также угла 45 градусов.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Инструмент выполнен из жесткого алюминиевого профиля, что обеспечивает его высокий ресурс и надежность.
  • Фрезерованная рабочая плоскость минимизирует погрешность проводимых измерений (1 мм/м или 0,057 градуса).
  • Уровень оснащен надежными акриловыми колбами.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Фрезерованный алюминиевый уровень Matrix 33610 длиной 1000 мм, с 3 глазками, пригодится мастерам во время строительства, ремонта и выполнения монтажных работ. Уровень с 3 глазками служит для проверки горизонтали и вертикали, а также угла 45 градусов.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Инструмент выполнен из жесткого алюминиевого профиля, что обеспечивает его высокий ресурс и надежность.
  • Фрезерованная рабочая плоскость минимизирует погрешность проводимых измерений (1 мм/м или 0,057 градуса).
  • Уровень оснащен надежными акриловыми колбами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33610) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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