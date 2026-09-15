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Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех

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Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 1
Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 2
Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 3
Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 4
Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 5
Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 6
Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 7
Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 8
Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 9
Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 10
Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 11
Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 1
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 2
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 3
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 4
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 5
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 6
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 7
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 8
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 9
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 10
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 11
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.06х0.03
Вес, г.
470

Описание товара Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех

Алюминиевый фрезерованный уровень Сибртех УС-1,0-1000 34103 длиной 1000 мм, с 3 глазками и рукоятками, пригодится начинающим мастерам и профессионалам в процессе работ, требующих высокой точности. Инструмент поможет выявить отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45 градусов.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Алюминиевый профиль обеспечивает необходимые прочностные характеристики инструмента.
  • Рабочая часть фрезерована, что позволяет снизить погрешность при выполнении измерений.
  • Рукоятки в корпусе повышают удобство эксплуатации инструмента.
  • Измерительная шкала позволяет определять габариты заготовок, ширины полок и т.д.
  • Электронный контроль при установке глазков уровня повышает его надежность.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый фрезерованный уровень Сибртех УС-1,0-1000 34103 длиной 1000 мм, с 3 глазками и рукоятками, пригодится начинающим мастерам и профессионалам в процессе работ, требующих высокой точности. Инструмент поможет выявить отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45 градусов.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Алюминиевый профиль обеспечивает необходимые прочностные характеристики инструмента.
  • Рабочая часть фрезерована, что позволяет снизить погрешность при выполнении измерений.
  • Рукоятки в корпусе повышают удобство эксплуатации инструмента.
  • Измерительная шкала позволяет определять габариты заготовок, ширины полок и т.д.
  • Электронный контроль при установке глазков уровня повышает его надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех - стоимость товара 710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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