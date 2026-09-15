Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604)
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 652838
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520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х3х3
Вес, кг.
18
Описание товара Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604)
Алюминиевый уровень 400 мм MATRIX 33604 используется как в бытовых условиях для проведения ремонта помещений, так и в профессиональной сфере деятельности. Инструмент представляет собой жесткий алюминиевый профиль прямоугольного сечения с одной фрезерованной гранью. На корпусе расположено три акриловых глазка для точного измерения отклонений от вертикальности, горизонтальности и от угла под 45°.
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Алюминиевый уровень 400 мм MATRIX 33604 используется как в бытовых условиях для проведения ремонта помещений, так и в профессиональной сфере деятельности. Инструмент представляет собой жесткий алюминиевый профиль прямоугольного сечения с одной фрезерованной гранью. На корпусе расположено три акриловых глазка для точного измерения отклонений от вертикальности, горизонтальности и от угла под 45°.
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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