Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix
Алюминиевый уровень Matrix 33232 длиной 1200 мм, красного цвета, с 3 глазками и линейкой, пригодится при проведении строительных, ремонтных и монтажных работ. С ним повышается точность работы, что позволяет добиться качественного результата. Три колбы рассчитаны на проверку горизонтали, вертикали и угла 45 градусов, погрешность равна 1 мм/м (0,057 градуса).,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Долговечность уровня достигается за счет корпуса из упрочненного алюминиевого профиля.
- Торцевые заглушки предотвращают попадание мусора внутрь инструмента.
- Окрашенный корпус не подвержен воздействию агрессивных веществ.
- Мерная шкала на корпусе уровня позволяет использовать его в качестве линейки.
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Алюминиевый уровень Matrix 33232 длиной 1200 мм, красного цвета, с 3 глазками и линейкой, пригодится при проведении строительных, ремонтных и монтажных работ. С ним повышается точность работы, что позволяет добиться качественного результата. Три колбы рассчитаны на проверку горизонтали, вертикали и угла 45 градусов, погрешность равна 1 мм/м (0,057 градуса).,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Долговечность уровня достигается за счет корпуса из упрочненного алюминиевого профиля.
- Торцевые заглушки предотвращают попадание мусора внутрь инструмента.
- Окрашенный корпус не подвержен воздействию агрессивных веществ.
- Мерная шкала на корпусе уровня позволяет использовать его в качестве линейки.
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