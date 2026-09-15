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Уровень алюминиевый "Рельс", 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый "Рельс", 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023)

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Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 1
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 2
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 3
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 4
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 5
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 6
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 7
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 1
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 2
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 3
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 4
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 5
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 6
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 7
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652775
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень алюминиевый "Рельс", 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023)
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х5х5
Вес, г.
550

Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023)

Алюминиевый уровень Matrix «Рельс» 34023 длиной 600 мм имеет 3 глазка: 2 для проверки отклонений от заданной вертикали и горизонтали и 1 поворотный для проверки наклонных поверхностей.

Преимущества

  • Точные результаты — погрешность измерений составляет всего 1 мм на метр (0,057°).
  • Защита корпуса — пластиковые заглушки по бокам повышают ударопрочность и предотвращают попадание мусора.
  • Дополнительные возможности — шкала на корпусе позволяет измерить длину или ширину предметов.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый "Рельс", 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый уровень Matrix «Рельс» 34023 длиной 600 мм имеет 3 глазка: 2 для проверки отклонений от заданной вертикали и горизонтали и 1 поворотный для проверки наклонных поверхностей.

Преимущества

  • Точные результаты — погрешность измерений составляет всего 1 мм на метр (0,057°).
  • Защита корпуса — пластиковые заглушки по бокам повышают ударопрочность и предотвращают попадание мусора.
  • Дополнительные возможности — шкала на корпусе позволяет измерить длину или ширину предметов.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый "Рельс", 600 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix (34023) – стоимость товара 460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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