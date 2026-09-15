Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый, 1800 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35118)
Алюминиевый уровень Sparta 35118 длиной 1800 мм, с 2 глазками и линейкой, рассчитан на применение в быту и в производственных условиях. Он поможет добиться точного выстраивания разметочных линий для последующей установки конструкций, полок, укладки облицовочных материалов и т.д. Две пузырьковые ампулы обеспечивают точный контроль отклонений поверхностей от горизонтальной и вертикальной плоскостей.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Анодированный алюминиевый профиль, из которого выполнен уровень, отличается прочностью и антикоррозионными свойствами.
- На корпусе имеется шкала, позволяющая осуществлять линейные измерения.
- Благодаря отверстию в корпусе инструмент можно хранить в подвешенном виде.
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Алюминиевый уровень Sparta 35118 длиной 1800 мм, с 2 глазками и линейкой, рассчитан на применение в быту и в производственных условиях. Он поможет добиться точного выстраивания разметочных линий для последующей установки конструкций, полок, укладки облицовочных материалов и т.д. Две пузырьковые ампулы обеспечивают точный контроль отклонений поверхностей от горизонтальной и вертикальной плоскостей.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Анодированный алюминиевый профиль, из которого выполнен уровень, отличается прочностью и антикоррозионными свойствами.
- На корпусе имеется шкала, позволяющая осуществлять линейные измерения.
- Благодаря отверстию в корпусе инструмент можно хранить в подвешенном виде.
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