Уровень алюминиевый, 600 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33606)
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 652847
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440 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х6х3
Вес, г.
410
Описание товара Уровень алюминиевый, 600 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33606)
Алюминиевый уровень MATRIX используется как в бытовых условиях для проведения ремонта помещений, так и в профессиональной сфере деятельности. Инструмент представляет собой жесткий алюминиевый профиль прямоугольного сечения с одной фрезерованной гранью. На корпусе расположено три акриловых глазка для точного измерения отклонений от вертикальности, горизонтальности и от угла под 45°.
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Алюминиевый уровень MATRIX используется как в бытовых условиях для проведения ремонта помещений, так и в профессиональной сфере деятельности. Инструмент представляет собой жесткий алюминиевый профиль прямоугольного сечения с одной фрезерованной гранью. На корпусе расположено три акриловых глазка для точного измерения отклонений от вертикальности, горизонтальности и от угла под 45°.
Уровень алюминиевый, 600 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33606) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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