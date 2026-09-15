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Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta

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Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 1
Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 2
Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 3
Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 4
Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 5
Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652815
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.05х0.03
Вес, г.
460

Описание товара Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta

Алюминиевый уровень Sparta 331325 длиной 1200 мм, с 3 глазками и линейкой, используется на строительной площадке и во время ремонта. Повышает точность выполнения облицовочных, отделочных и других работ, позволяя проверить отклонения по горизонтали и вертикали, измерить угол наклона, выровнять поверхности и предметы.

Преимущества

  • Надежность — уровень из алюминиевого профиля с анодированным покрытием прослужит долго.
  • Продуманная конструкция — торцевые заглушки не допускают попадания пыли и мелкого строительного мусора внутрь корпуса.
  • Высокая точность выполняемых работ — погрешность составляет всего 1 мм на каждый метр (0,057°).
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять габариты предметов.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый уровень Sparta 331325 длиной 1200 мм, с 3 глазками и линейкой, используется на строительной площадке и во время ремонта. Повышает точность выполнения облицовочных, отделочных и других работ, позволяя проверить отклонения по горизонтали и вертикали, измерить угол наклона, выровнять поверхности и предметы.

Преимущества

  • Надежность — уровень из алюминиевого профиля с анодированным покрытием прослужит долго.
  • Продуманная конструкция — торцевые заглушки не допускают попадания пыли и мелкого строительного мусора внутрь корпуса.
  • Высокая точность выполняемых работ — погрешность составляет всего 1 мм на каждый метр (0,057°).
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять габариты предметов.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, 1200 мм, 3 глазка, линейка Sparta – стоимость товара 420 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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