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Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)

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Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 1
Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 2
Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 3
Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 4
Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поверка
нет
  • Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 1
  • Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 2
  • Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 3
  • Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 4
  • Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 500 руб. 
Начислим 918 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267001
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)
15 500 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Поверка
нет
Ширина, см
12.8
Высота, см
19.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х19
Вес, кг.
1.8

Описание товара Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)

Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)

Отзывы о товаре Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Поверка
нет
Ширина, см
12.8
Высота, см
19.2
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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