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Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ)

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Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 1
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 2
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 3
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 4
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 5
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 6
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 7
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 8
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 9
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 10
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 11
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 12
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 13
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 14
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 15
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 16
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 17
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 18
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 19
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 20
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 21
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 22
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 23
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 24
Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчик дыма
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 1
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 2
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 3
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 4
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 5
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 6
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 7
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 8
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 9
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 10
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 11
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 12
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 13
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 14
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 15
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 16
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 17
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 18
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 19
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 20
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 21
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 22
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 23
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 24
  • Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
4 900 руб.  8 134 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652616
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип товара
Датчик дыма
Дополнительно
громкость звука оповещения - 90 дБ
Способ монтажа
накладн. на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Apple HomeKit, Aqara Home, Умный дом Sber, Умный дом Яндекса
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
260

Описание товара Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ)

Умный датчик дыма Aqara зафиксирует задымление, включит сигнализацию и отправит push-уведомление на смартфон. Работает до десяти лет на батарее CR17450. В датчике встроена мощная сирена на 90 дБ, которая включается при обнаружении задымления. Также включается мигающий красный светодиод. Автоматически добавляется в «Охранную систему»* в Aqara Home. При обнаружении задымления включит сирену на всех хабах. На смартфон отправляется push-уведомление.

Отзывы о товаре Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ)




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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчик дыма
Дополнительно
громкость звука оповещения - 90 дБ
Способ монтажа
накладн. на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Apple HomeKit, Aqara Home, Умный дом Sber, Умный дом Яндекса
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Описание
Умный датчик дыма Aqara зафиксирует задымление, включит сигнализацию и отправит push-уведомление на смартфон. Работает до десяти лет на батарее CR17450. В датчике встроена мощная сирена на 90 дБ, которая включается при обнаружении задымления. Также включается мигающий красный светодиод. Автоматически добавляется в «Охранную систему»* в Aqara Home. При обнаружении задымления включит сирену на всех хабах. На смартфон отправляется push-уведомление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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