Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ)
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Характеристики
Тип товара
Датчик дыма
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%4 900 руб. 8 134 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652616
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчик дыма
Дополнительно
громкость звука оповещения - 90 дБ
Способ монтажа
накладн. на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Apple HomeKit, Aqara Home, Умный дом Sber, Умный дом Яндекса
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
260
Описание товара Умный датчик дыма AQARA Smart Smoke Detector белый (CR17450, JY-GZ-03AQ)
Умный датчик дыма Aqara зафиксирует задымление, включит сигнализацию и отправит push-уведомление на смартфон. Работает до десяти лет на батарее CR17450. В датчике встроена мощная сирена на 90 дБ, которая включается при обнаружении задымления. Также включается мигающий красный светодиод. Автоматически добавляется в «Охранную систему»* в Aqara Home. При обнаружении задымления включит сирену на всех хабах. На смартфон отправляется push-уведомление.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчик дыма
Дополнительно
громкость звука оповещения - 90 дБ
Способ монтажа
накладн. на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Apple HomeKit, Aqara Home, Умный дом Sber, Умный дом Яндекса
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Умный датчик дыма Aqara зафиксирует задымление, включит сигнализацию и отправит push-уведомление на смартфон. Работает до десяти лет на батарее CR17450. В датчике встроена мощная сирена на 90 дБ, которая включается при обнаружении задымления. Также включается мигающий красный светодиод. Автоматически добавляется в «Охранную систему»* в Aqara Home. При обнаружении задымления включит сирену на всех хабах. На смартфон отправляется push-уведомление.
Смотрите также: Датчики для умного дома, Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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