Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523)
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Характеристики
Описание товара Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523)
Для комфортного и здорового микроклимата. Измеряет температуру и влажность в комнате и включает устройства умного дома, когда нужно. Беспроводной компактный датчик легко установить практически где угодно. Свяжите датчик с разными устройствами и создавайте сценарии в приложении Дом с Алисой. Например, можно объединить датчик с умным кондиционером и увлажнителем. И настроить сценарий их автоматического запуска, если в комнате станет слишком жарко и сухо. А можно задать значение температуры, при котором дома будет включаться обогреватель. В приложении легко в любой момент проверить статистику и показания датчика. А если связать его со Станцией, достаточно будет просто спросить, например: Алиса, какая температура в детской?. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств.
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