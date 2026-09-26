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Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523)

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Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 1
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 2
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 3
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 4
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 5
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 6
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 7
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 8
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 9
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 10
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 11
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 12
Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 1
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 2
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 3
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 4
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 5
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 6
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 7
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 8
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 9
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 10
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 11
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 12
  • Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
2 210 руб.  4 403 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612066
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х22
Вес, кг.
5.15

Описание товара Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523)

Для комфортного и здорового микроклимата. Измеряет температуру и влажность в комнате и включает устройства умного дома, когда нужно. Беспроводной компактный датчик легко установить практически где угодно. Свяжите датчик с разными устройствами и создавайте сценарии в приложении Дом с Алисой. Например, можно объединить датчик с умным кондиционером и увлажнителем. И настроить сценарий их автоматического запуска, если в комнате станет слишком жарко и сухо. А можно задать значение температуры, при котором дома будет включаться обогреватель. В приложении легко в любой момент проверить статистику и показания датчика. А если связать его со Станцией, достаточно будет просто спросить, например: Алиса, какая температура в детской?. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств.

Отзывы о товаре Датчик температуры и влажности Яндекс с Zigbee (YNDX-00523)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Описание
Для комфортного и здорового микроклимата. Измеряет температуру и влажность в комнате и включает устройства умного дома, когда нужно. Беспроводной компактный датчик легко установить практически где угодно. Свяжите датчик с разными устройствами и создавайте сценарии в приложении Дом с Алисой. Например, можно объединить датчик с умным кондиционером и увлажнителем. И настроить сценарий их автоматического запуска, если в комнате станет слишком жарко и сухо. А можно задать значение температуры, при котором дома будет включаться обогреватель. В приложении легко в любой момент проверить статистику и показания датчика. А если связать его со Станцией, достаточно будет просто спросить, например: Алиса, какая температура в детской?. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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