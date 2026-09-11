Top.Mail.Ru
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 1
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 2
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 3
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 4
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 5
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 6
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 7
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 8
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 9
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 10
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 11
Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 1
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 2
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 3
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 4
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 5
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 6
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 7
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 8
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 9
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 10
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 11
  • Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 140 руб.  3 531 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652625
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
cтикер для наклеивания — в комплекте
Способ монтажа
накладн. на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D)

Встроенный высокоточный геркон для точного определения состояния открытия и закрытия дверей и окон, выполнение сценариев в составе систем умного дома. Беспроводная работа с Центром умного дома Aqara

Отзывы о товаре Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
cтикер для наклеивания — в комплекте
Способ монтажа
накладн. на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Описание
Встроенный высокоточный геркон для точного определения состояния открытия и закрытия дверей и окон, выполнение сценариев в составе систем умного дома. Беспроводная работа с Центром умного дома Aqara
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Датчик открытия дверей и окон AQARA Т1 (DW-S03D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...