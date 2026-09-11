Описание товара Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D)

Беспроводной датчик Aqara Water Leak Sensor T1 зафиксирует протечку и пришлёт вам уведомление на смартфон. Положите его в место возможной протечки и предотвратите порчу имущества. Для работы устройства в экосистеме необходим Центр умного дома (хаб) с поддержкой Zigbee 3.0. Особенности Беспроводной датчик защищён от пыли и влаги по стандарту IP67. Это значит, что если погрузить датчик в воду на глубину до 1 м и на срок до получаса, то после этого датчик продолжит исправно работать. Поэтому вы можете не переживать за работу датчика. У обновлённой версии T1 есть ряд преимуществ: она энергоэффективнее, чем предыдущая верси. Поэтому батарея будет разряжаться медленнее. Как работает На обратной стороне датчика находятся два металлических контакта. Если они коснутся воды, то датчик отправит сигнал на Хаб. А Хаб, в свою очередь, включит сигнализацию и отправит push-уведомление на смартфон. Питание Работает на одной батарее CR2032 до двух лет. Когда батарея начнёт разряжаться, вам придёт уведомление на смартфон. Протокол связи и совместимость Для работы датчика используется версия протокола Zigbee 3.0. Автоматизации Защитите имущество. Датчик может отдавать команду на перекрытие клапана, через который поступает вода. Для этого добавьте к датчику Умное реле. Тогда Умный дом не только сообщит об аварии, но и сам перекроет воду. Положите датчик протечки под ванну, раковину, стиральную или посудомоечную машину. И не переживайте за то, что испортите имущество или затопите соседей. Почему нужен Центр умного дома (хаб)x Центр умного дома выполняет роль моста между устройствами Aqara и Wi-Fi роутером. Аксессуары Aqara подключаются по протоколу Zigbee, который разработан специально для Умного дома.