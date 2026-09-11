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Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D)

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Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 1
Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 2
Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 3
Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 4
Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 5
Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 6
Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 7
Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 8
Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 9
Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 10
Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
  • Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 1
  • Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 2
  • Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 3
  • Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 4
  • Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 5
  • Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 6
  • Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 7
  • Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 8
  • Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 9
  • Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 10
  • Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
2 200 руб.  4 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652621
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
рабочая температура от -10 до +55 град. C
Способ монтажа
накладн. на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
64

Описание товара Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D)

Беспроводной датчик Aqara Water Leak Sensor T1 зафиксирует протечку и пришлёт вам уведомление на смартфон. Положите его в место возможной протечки и предотвратите порчу имущества. Для работы устройства в экосистеме необходим Центр умного дома (хаб) с поддержкой Zigbee 3.0. Особенности Беспроводной датчик защищён от пыли и влаги по стандарту IP67. Это значит, что если погрузить датчик в воду на глубину до 1 м и на срок до получаса, то после этого датчик продолжит исправно работать. Поэтому вы можете не переживать за работу датчика. У обновлённой версии T1 есть ряд преимуществ: она энергоэффективнее, чем предыдущая верси. Поэтому батарея будет разряжаться медленнее. Как работает На обратной стороне датчика находятся два металлических контакта. Если они коснутся воды, то датчик отправит сигнал на Хаб. А Хаб, в свою очередь, включит сигнализацию и отправит push-уведомление на смартфон. Питание Работает на одной батарее CR2032 до двух лет. Когда батарея начнёт разряжаться, вам придёт уведомление на смартфон. Протокол связи и совместимость Для работы датчика используется версия протокола Zigbee 3.0. Автоматизации Защитите имущество. Датчик может отдавать команду на перекрытие клапана, через который поступает вода. Для этого добавьте к датчику Умное реле. Тогда Умный дом не только сообщит об аварии, но и сам перекроет воду. Положите датчик протечки под ванну, раковину, стиральную или посудомоечную машину. И не переживайте за то, что испортите имущество или затопите соседей. Почему нужен Центр умного дома (хаб)x Центр умного дома выполняет роль моста между устройствами Aqara и Wi-Fi роутером. Аксессуары Aqara подключаются по протоколу Zigbee, который разработан специально для Умного дома.

Отзывы о товаре Датчик протечки AQARA Т1, модель (WL-S02D)




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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
рабочая температура от -10 до +55 град. C
Способ монтажа
накладн. на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной датчик Aqara Water Leak Sensor T1 зафиксирует протечку и пришлёт вам уведомление на смартфон. Положите его в место возможной протечки и предотвратите порчу имущества. Для работы устройства в экосистеме необходим Центр умного дома (хаб) с поддержкой Zigbee 3.0. Особенности Беспроводной датчик защищён от пыли и влаги по стандарту IP67. Это значит, что если погрузить датчик в воду на глубину до 1 м и на срок до получаса, то после этого датчик продолжит исправно работать. Поэтому вы можете не переживать за работу датчика. У обновлённой версии T1 есть ряд преимуществ: она энергоэффективнее, чем предыдущая верси. Поэтому батарея будет разряжаться медленнее. Как работает На обратной стороне датчика находятся два металлических контакта. Если они коснутся воды, то датчик отправит сигнал на Хаб. А Хаб, в свою очередь, включит сигнализацию и отправит push-уведомление на смартфон. Питание Работает на одной батарее CR2032 до двух лет. Когда батарея начнёт разряжаться, вам придёт уведомление на смартфон. Протокол связи и совместимость Для работы датчика используется версия протокола Zigbee 3.0. Автоматизации Защитите имущество. Датчик может отдавать команду на перекрытие клапана, через который поступает вода. Для этого добавьте к датчику Умное реле. Тогда Умный дом не только сообщит об аварии, но и сам перекроет воду. Положите датчик протечки под ванну, раковину, стиральную или посудомоечную машину. И не переживайте за то, что испортите имущество или затопите соседей. Почему нужен Центр умного дома (хаб)x Центр умного дома выполняет роль моста между устройствами Aqara и Wi-Fi роутером. Аксессуары Aqara подключаются по протоколу Zigbee, который разработан специально для Умного дома.
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