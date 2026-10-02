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Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умный датчик движения Sber (SBDV-00029)

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Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 1
Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 2
Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 3
Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 4
Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 5
Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 6
Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчик движения
  • Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 1
  • Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 2
  • Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 3
  • Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 4
  • Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 5
  • Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 6
  • Умный датчик движения Sber (SBDV-00029) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
2 360 руб.  3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643486
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Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Датчик движения
Дополнительно
возможность поддержки сценариев
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Sber
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х23
Вес, г.
66

Описание товара Умный датчик движения Sber (SBDV-00029)

Датчик анализирует инфракрасное излучение и реагирует на перемещение источников тепла. При срабатывании он может запускать сценарии автоматизации: включать и выключать устройства умного дома, менять режим их работы. Эти сценарии вы создаёте сами.

Отзывы о товаре Умный датчик движения Sber (SBDV-00029)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Датчик движения
Дополнительно
возможность поддержки сценариев
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Sber
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик анализирует инфракрасное излучение и реагирует на перемещение источников тепла. При срабатывании он может запускать сценарии автоматизации: включать и выключать устройства умного дома, менять режим их работы. Эти сценарии вы создаёте сами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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