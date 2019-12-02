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Датчик температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Датчик температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2

7 Отзывы
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
890 руб.  1 611 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615471
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Датчики для умного дома
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Xiaomi
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х24
Вес, г.
100

Описание товара Датчик температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2

Температура и влажность в помещении непосредственно влияют на наше здоровье, резкие перепады могут привести к сухости в горле, жару, аллергии и просто неприятным ощущениям. Датчик температуры и влажности Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 второго поколения создан специально для чуткого наблюдения за изменением микроклимата. С помощью Bluetooth-шлюза датчик температуры и влажности Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 можно использовать в умных сценариях совместной работы с другими устройствами, чтобы взять микроклимат в помещении под полный контроль и вручную контролировать температуру и влажность для обеспечения самых комфортных показателей. В приложении Mi Home можно настроить сценарий, при котором по достижении определенной температуры автоматически включается или выключается кондиционер. В приложении Mi Home можно создать сценарий и для холодного времени года - при падении температуры ниже определенной отметки автоматически включается обогреватель.

Отзывы о товаре Датчик температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2

Источник: Яндекс Маркет
02.12.2019
Алексей Демидов

Достоинства:
Минимализм, как он есть. Компактное устройство, цифры большие, крепление удобное.

Недостатки:
Нет батарейки в комплекте, но это не страшно

Комментарий:
Модель удачная, подключение через приложение без проблем, датчик иногда даже слишком точный, но на телефон показания передаются с небольшой задержкой. Приятный, легко вписать в интерьер. Жалко что нет подсветки дисплея, иногда ночью надо. Жалко, что часов нет, но это, вероятно, уже был бы перебор.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2019
Анонимный отзыв

Достоинства:
Работает, все просто и понятно, коннектится быстро и просто

Недостатки:
Пока нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2019
Роман П.

Достоинства:
Дизайн. Информативность

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил с прицелом дальнейшей покупки увлажнителя, которым он будет управлять
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2019
Виктория

Достоинства:
Подключился на ура к русской версии Mi home.

Недостатки:
Не запоминает данные, только то, что в реальном времени.

Комментарий:
Работает, что тут комментировать
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2019
Николай С.

Достоинства:
Удобное и умное устройство 21 века.

Недостатки:
Недостатков по-моему нет.

Комментарий:
Это прекрасное устройство, пригодное на все случаи жизни.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2019
Светлана Муллина


Комментарий:
Отлично работает, не дорого стоит, отлично выглядит
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2019
Сергей

Достоинства:
Эстетичный вид, Большие цифры. Быстро реагирует на изменение температуры и влажности.

Недостатки:
Для подключения к блоку управлению нужен дополнительный шлюз.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Датчики для умного дома
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Xiaomi
Страна производитель
Китай
Описание
Температура и влажность в помещении непосредственно влияют на наше здоровье, резкие перепады могут привести к сухости в горле, жару, аллергии и просто неприятным ощущениям. Датчик температуры и влажности Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 второго поколения создан специально для чуткого наблюдения за изменением микроклимата. С помощью Bluetooth-шлюза датчик температуры и влажности Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 можно использовать в умных сценариях совместной работы с другими устройствами, чтобы взять микроклимат в помещении под полный контроль и вручную контролировать температуру и влажность для обеспечения самых комфортных показателей. В приложении Mi Home можно настроить сценарий, при котором по достижении определенной температуры автоматически включается или выключается кондиционер. В приложении Mi Home можно создать сценарий и для холодного времени года - при падении температуры ниже определенной отметки автоматически включается обогреватель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2019
Алексей Демидов

Достоинства:
Минимализм, как он есть. Компактное устройство, цифры большие, крепление удобное.

Недостатки:
Нет батарейки в комплекте, но это не страшно

Комментарий:
Модель удачная, подключение через приложение без проблем, датчик иногда даже слишком точный, но на телефон показания передаются с небольшой задержкой. Приятный, легко вписать в интерьер. Жалко что нет подсветки дисплея, иногда ночью надо. Жалко, что часов нет, но это, вероятно, уже был бы перебор.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2019
Анонимный отзыв

Достоинства:
Работает, все просто и понятно, коннектится быстро и просто

Недостатки:
Пока нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2019
Роман П.

Достоинства:
Дизайн. Информативность

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил с прицелом дальнейшей покупки увлажнителя, которым он будет управлять
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2019
Виктория

Достоинства:
Подключился на ура к русской версии Mi home.

Недостатки:
Не запоминает данные, только то, что в реальном времени.

Комментарий:
Работает, что тут комментировать
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2019
Николай С.

Достоинства:
Удобное и умное устройство 21 века.

Недостатки:
Недостатков по-моему нет.

Комментарий:
Это прекрасное устройство, пригодное на все случаи жизни.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2019
Светлана Муллина


Комментарий:
Отлично работает, не дорого стоит, отлично выглядит
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2019
Сергей

Достоинства:
Эстетичный вид, Большие цифры. Быстро реагирует на изменение температуры и влажности.

Недостатки:
Для подключения к блоку управлению нужен дополнительный шлюз.


Датчик температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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