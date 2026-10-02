Датчик вибрации Aqara DJT11LM
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 710 руб. 2 873 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643526
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
предусмотрена настройка уровня чувствительности (низкий, средний, высокий), в зависимости от того, где он будет установлен.
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное/от сети
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х26
Вес, г.
201
Описание товара Датчик вибрации Aqara DJT11LM
Беспроводной датчик проследит за сохранностью отдельных предметов — окна, сейфа, ящика с ценным документами. В случае инцидента, датчик отправит сообщение на смартфон или включит звуковую сирену на Aqara Hub
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
предусмотрена настройка уровня чувствительности (низкий, средний, высокий), в зависимости от того, где он будет установлен.
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное/от сети
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Беспроводной датчик проследит за сохранностью отдельных предметов — окна, сейфа, ящика с ценным документами. В случае инцидента, датчик отправит сообщение на смартфон или включит звуковую сирену на Aqara Hub
Смотрите также: Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
Смотрите также: Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
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