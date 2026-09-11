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Картридж лазерный G&G GG-TK1160 черный (7200стр.) для Kyocera Ecosys P2040 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный G&G GG-TK1160 черный (7200стр.) для Kyocera Ecosys P2040

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Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1160 черный (7200стр.) для Kyocera Ecosys P2040
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P2040
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651168
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P2040
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
465

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK1160 черный (7200стр.) для Kyocera Ecosys P2040

Картридж лазерный G&G GG-TK1160 разработан для использования с принтерами Kyocera P2040 и характеризуется увеличенным ресурсом. С помощью данного картриджа можно выполнить распечатку до 7200 страниц текстового материала, графиков и прочего контента на бумаге формата А4. Тонер черного цвета обеспечивает формирование детализированного и насыщенного отпечатка. Благодаря быстрому переносу красящих частиц исключается вероятность смазывания и повышается стойкость отпечатка к внешним воздействиям.

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TK1160 черный (7200стр.) для Kyocera Ecosys P2040




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P2040
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7200
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный G&G GG-TK1160 разработан для использования с принтерами Kyocera P2040 и характеризуется увеличенным ресурсом. С помощью данного картриджа можно выполнить распечатку до 7200 страниц текстового материала, графиков и прочего контента на бумаге формата А4. Тонер черного цвета обеспечивает формирование детализированного и насыщенного отпечатка. Благодаря быстрому переносу красящих частиц исключается вероятность смазывания и повышается стойкость отпечатка к внешним воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-TK1160 черный (7200стр.) для Kyocera Ecosys P2040 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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