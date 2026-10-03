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Картридж лазерный Cactus CS-TK7225RU TK-7225 черный (35000стр.) для Kyocera Mita TASKalfa 4012i купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Cactus CS-TK7225RU TK-7225 черный (35000стр.) для Kyocera Mita TASKalfa 4012i

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Картридж лазерный Cactus CS-TK7225RU TK-7225 черный (35000стр.) для Kyocera Mita TASKalfa 4012i
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651130
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж лазерный Cactus CS-TK7225RU TK-7225 черный (35000стр.) для Kyocera Mita TASKalfa 4012i
3 480 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х25х11
Вес, кг.
2.05

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK7225RU TK-7225 черный (35000стр.) для Kyocera Mita TASKalfa 4012i

Картридж Cactus CS-TK7225RU отличается совместимостью с принтером Kyocera TASKalfa 4012i и полностью соответствует требованиям данного печатающего устройства. Этот надежный расходный материал обеспечивает высокое качество печати различного материала и стабильность функционирования на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Тонер с красящими частицами черного цвета формирует четкие отпечатки без смазывания. С помощью картриджа Cactus CS-TK7225RU увеличенной емкости можно выполнить распечатку в пределах 35000 страниц.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TK7225RU TK-7225 черный (35000стр.) для Kyocera Mita TASKalfa 4012i




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-TK7225RU отличается совместимостью с принтером Kyocera TASKalfa 4012i и полностью соответствует требованиям данного печатающего устройства. Этот надежный расходный материал обеспечивает высокое качество печати различного материала и стабильность функционирования на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Тонер с красящими частицами черного цвета формирует четкие отпечатки без смазывания. С помощью картриджа Cactus CS-TK7225RU увеличенной емкости можно выполнить распечатку в пределах 35000 страниц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TK7225RU TK-7225 черный (35000стр.) для Kyocera Mita TASKalfa 4012i - этот товар вы можете купить по цене 3480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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