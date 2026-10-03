Картридж лазерный Cactus CS-TK7225RU TK-7225 черный (35000стр.) для Kyocera Mita TASKalfa 4012i
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
В наличии
Код товара: 651130
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х25х11
Вес, кг.
2.05
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK7225RU TK-7225 черный (35000стр.) для Kyocera Mita TASKalfa 4012i
Картридж Cactus CS-TK7225RU отличается совместимостью с принтером Kyocera TASKalfa 4012i и полностью соответствует требованиям данного печатающего устройства. Этот надежный расходный материал обеспечивает высокое качество печати различного материала и стабильность функционирования на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Тонер с красящими частицами черного цвета формирует четкие отпечатки без смазывания. С помощью картриджа Cactus CS-TK7225RU увеличенной емкости можно выполнить распечатку в пределах 35000 страниц.
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Картридж Cactus CS-TK7225RU отличается совместимостью с принтером Kyocera TASKalfa 4012i и полностью соответствует требованиям данного печатающего устройства. Этот надежный расходный материал обеспечивает высокое качество печати различного материала и стабильность функционирования на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Тонер с красящими частицами черного цвета формирует четкие отпечатки без смазывания. С помощью картриджа Cactus CS-TK7225RU увеличенной емкости можно выполнить распечатку в пределах 35000 страниц.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Картридж лазерный Cactus CS-TK7225RU TK-7225 черный (35000стр.) для Kyocera Mita TASKalfa 4012i - этот товар вы можете купить по цене 3480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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