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Тонер-картридж Kyocera TK-8600Y 20000 стр. желтый для FS-C8600DN, FS-C8650DN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Kyocera TK-8600Y 20000 стр. желтый для FS-C8600DN, FS-C8650DN

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Тонер-картридж Kyocera TK-8600Y 20000 стр. желтый для FS-C8600DN, FS-C8650DN - фото 1
Тонер-картридж Kyocera TK-8600Y 20000 стр. желтый для FS-C8600DN, FS-C8650DN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
20000
  • Тонер-картридж Kyocera TK-8600Y 20000 стр. желтый для FS-C8600DN, FS-C8650DN - фото 1
  • Тонер-картридж Kyocera TK-8600Y 20000 стр. желтый для FS-C8600DN, FS-C8650DN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232843
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х12
Вес, кг.
1.07

Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-8600Y 20000 стр. желтый для FS-C8600DN, FS-C8650DN

Тонер-картридж Kyocera TK-8600Y 20000 стр. желтый для FS-C8600DN, FS-C8650DN

Отзывы о товаре Тонер-картридж Kyocera TK-8600Y 20000 стр. желтый для FS-C8600DN, FS-C8650DN




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж Kyocera TK-8600Y 20000 стр. желтый для FS-C8600DN, FS-C8650DN
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Kyocera TK-8600Y 20000 стр. желтый для FS-C8600DN, FS-C8650DN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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