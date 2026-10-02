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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550Y yellow 6K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550Y yellow 6K

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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550Y yellow 6K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер-картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5200DN
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 680 руб.  2 260 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 338138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550Y yellow 6K
1 680 руб. -26%
2 260 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Тонер-картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5200DN
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
460

Описание товара Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550Y yellow 6K

Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550Y yellow 6K Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.

Отзывы о товаре Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550Y yellow 6K




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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Тонер-картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5200DN
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550Y yellow 6K Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550Y yellow 6K - купить по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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