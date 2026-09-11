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Картридж Xerox 006R04390 Yellow купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Xerox 006R04390 Yellow

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Картридж Xerox 006R04390 Yellow - фото 1
Картридж Xerox 006R04390 Yellow - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
  • Картридж Xerox 006R04390 Yellow - фото 1
  • Картридж Xerox 006R04390 Yellow - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585704
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х12х12
Вес, г.
890

Описание товара Картридж Xerox 006R04390 Yellow

Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04390 создан специально для того, чтобы вы стали обладателем исключительно насыщенных и невероятно детализированных отпечатков. В момент соприкосновения с бумагой чернила обеспечивают формирование лишь детализированных и четких символов, ведь мгновенно засыхают и не растекаются. Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04390 насыщенного желтого оттенка не нуждается в частой замене, что понравится наиболее бережливым пользователям. Так, его ресурс нацелен на создание не менее 1500 отпечатков той или иной направленности – важные документы, постеры и памятки. Во время создания аксессуара производитель не забыл учесть особенности принтеров Xerox C230, что обеспечивает идеальную совместимость, предупреждая риск возникновения неполадок и забивания деталей.

Отзывы о товаре Картридж Xerox 006R04390 Yellow




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04390 создан специально для того, чтобы вы стали обладателем исключительно насыщенных и невероятно детализированных отпечатков. В момент соприкосновения с бумагой чернила обеспечивают формирование лишь детализированных и четких символов, ведь мгновенно засыхают и не растекаются. Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04390 насыщенного желтого оттенка не нуждается в частой замене, что понравится наиболее бережливым пользователям. Так, его ресурс нацелен на создание не менее 1500 отпечатков той или иной направленности – важные документы, постеры и памятки. Во время создания аксессуара производитель не забыл учесть особенности принтеров Xerox C230, что обеспечивает идеальную совместимость, предупреждая риск возникновения неполадок и забивания деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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