Картридж Xerox 006R04390 Yellow
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Характеристики
Описание товара Картридж Xerox 006R04390 Yellow
Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04390 создан специально для того, чтобы вы стали обладателем исключительно насыщенных и невероятно детализированных отпечатков. В момент соприкосновения с бумагой чернила обеспечивают формирование лишь детализированных и четких символов, ведь мгновенно засыхают и не растекаются. Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04390 насыщенного желтого оттенка не нуждается в частой замене, что понравится наиболее бережливым пользователям. Так, его ресурс нацелен на создание не менее 1500 отпечатков той или иной направленности – важные документы, постеры и памятки. Во время создания аксессуара производитель не забыл учесть особенности принтеров Xerox C230, что обеспечивает идеальную совместимость, предупреждая риск возникновения неполадок и забивания деталей.
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