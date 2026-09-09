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Заправочный комплект HP W1103A (2500стр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заправочный комплект HP W1103A (2500стр.)

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Заправочный комплект HP W1103A (2500стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
1000, 1200
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 318914
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
1000, 1200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х7х6
Вес, г.
562

Описание товара Заправочный комплект HP W1103A (2500стр.)

Печатайте тысячи высококачественных страниц благодаря простой системе заправки принтера тонером без использования картриджа [1]. Положитесь на качество печати, надежность и инновации HP, которые теперь доступны по революционно низкой стоимости за отпечаток.

Отзывы о товаре Заправочный комплект HP W1103A (2500стр.)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
1000, 1200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Печатайте тысячи высококачественных страниц благодаря простой системе заправки принтера тонером без использования картриджа [1]. Положитесь на качество печати, надежность и инновации HP, которые теперь доступны по революционно низкой стоимости за отпечаток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заправочный комплект HP W1103A (2500стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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