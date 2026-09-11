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Тонер для Kyocera Universal (TK-3130/3190/3110/3160/3170/350/360/475/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1200/70/710/725/7105/7205/6115) (кан. 1кг) Black&White Standart (Murata TG-46) фас.Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер для Kyocera Universal (TK-3130/3190/3110/3160/3170/350/360/475/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1200/70/710/725/7105/7205/6115) (кан. 1кг) Black&White Standart (Murata TG-46) фас.Россия

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Тонер для Kyocera Universal (TK-3130/3190/3110/3160/3170/350/360/475/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1200/70/710/725/7105/7205/6115) (кан. 1кг) Black&amp;White Standart (Murata TG-46) фас.Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
TK-3130, 3190, 3110, 3160, 3170, 350, 360, 475, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1200, 70, 710, 725, 7105, 7205, 6115
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479482
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Характеристики

Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
TK-3130, 3190, 3110, 3160, 3170, 350, 360, 475, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1200, 70, 710, 725, 7105, 7205, 6115
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Тонер для Kyocera Universal (TK-3130/3190/3110/3160/3170/350/360/475/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1200/70/710/725/7105/7205/6115) (кан. 1кг) Black&White Standart (Murata TG-46) фас.Россия

Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.

Отзывы о товаре Тонер для Kyocera Universal (TK-3130/3190/3110/3160/3170/350/360/475/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1200/70/710/725/7105/7205/6115) (кан. 1кг) Black&White Standart (Murata TG-46) фас.Россия




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
TK-3130, 3190, 3110, 3160, 3170, 350, 360, 475, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1200, 70, 710, 725, 7105, 7205, 6115
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер для Kyocera Universal (TK-3130/3190/3110/3160/3170/350/360/475/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1200/70/710/725/7105/7205/6115) (кан. 1кг) Black&White Standart (Murata TG-46) фас.Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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