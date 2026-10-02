Принт-картридж Pantum CTL-1100HK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 2k black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100HK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 2k black
Картридж лазерный Pantum CTL-1100HK выпускается как оригинальный высококачественный расходник для лазерных МФУ для цветной и черно-белой печати моделей Pantum C1100 и Pantum CM1100. Компонент для офисных печатающих устройств заправлен тонером-порошком черного цвета, который необходим при выполнении монохромной печати документов и изображений. Запас порошкообразного тонера внутри картриджа достаточен для выполнения печати не менее 2000 страниц в высоком качестве. Созданные с помощью картриджа для лазерной печати Pantum CTL-1100HK отпечатки привлекают быстрым высыханием и устойчивостью к смазыванию. Этот долговечный расходник в течение длительного времени не потребует замены. В комплекте представлен один тонер-картридж в упаковке из картона.
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