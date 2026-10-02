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Принт-картридж Pantum CTL-1100HK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 2k black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принт-картридж Pantum CTL-1100HK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 2k black

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Принт-картридж Pantum CTL-1100HK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 2k black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647960
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х12
Вес, кг.
1

Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100HK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 2k black

Картридж лазерный Pantum CTL-1100HK выпускается как оригинальный высококачественный расходник для лазерных МФУ для цветной и черно-белой печати моделей Pantum C1100 и Pantum CM1100. Компонент для офисных печатающих устройств заправлен тонером-порошком черного цвета, который необходим при выполнении монохромной печати документов и изображений. Запас порошкообразного тонера внутри картриджа достаточен для выполнения печати не менее 2000 страниц в высоком качестве. Созданные с помощью картриджа для лазерной печати Pantum CTL-1100HK отпечатки привлекают быстрым высыханием и устойчивостью к смазыванию. Этот долговечный расходник в течение длительного времени не потребует замены. В комплекте представлен один тонер-картридж в упаковке из картона.

Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100HK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 2k black




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Pantum CTL-1100HK выпускается как оригинальный высококачественный расходник для лазерных МФУ для цветной и черно-белой печати моделей Pantum C1100 и Pantum CM1100. Компонент для офисных печатающих устройств заправлен тонером-порошком черного цвета, который необходим при выполнении монохромной печати документов и изображений. Запас порошкообразного тонера внутри картриджа достаточен для выполнения печати не менее 2000 страниц в высоком качестве. Созданные с помощью картриджа для лазерной печати Pantum CTL-1100HK отпечатки привлекают быстрым высыханием и устойчивостью к смазыванию. Этот долговечный расходник в течение длительного времени не потребует замены. В комплекте представлен один тонер-картридж в упаковке из картона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принт-картридж Pantum CTL-1100HK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 2k black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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