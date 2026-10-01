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Картридж G&G HP CE413A красный 2.6k с чипом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж G&G HP CE413A красный 2.6k с чипом

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Картридж G&amp;G HP CE413A красный 2.6k с чипом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CE413A
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
2600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632308
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Картридж G&G HP CE413A красный 2.6k с чипом
910 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CE413A
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
2600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
630

Описание товара Картридж G&G HP CE413A красный 2.6k с чипом

Картридж G&G HP CE413A красный 2.6k с чипом

Отзывы о товаре Картридж G&G HP CE413A красный 2.6k с чипом




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CE413A
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
2600
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж G&G HP CE413A красный 2.6k с чипом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж G&G HP CE413A красный 2.6k с чипом - по цене 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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