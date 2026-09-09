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Тонер Картридж Cactus CS-CC533A пурпурный для HP CLJ CP2025/CM2320 (2800стр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Cactus CS-CC533A пурпурный для HP CLJ CP2025/CM2320 (2800стр.)

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Тонер Картридж Cactus CS-CC533A пурпурный для HP CLJ CP2025/CM2320 (2800стр.) - фото 1
Тонер Картридж Cactus CS-CC533A пурпурный для HP CLJ CP2025/CM2320 (2800стр.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
2800
  • Тонер Картридж Cactus CS-CC533A пурпурный для HP CLJ CP2025/CM2320 (2800стр.) - фото 1
  • Тонер Картридж Cactus CS-CC533A пурпурный для HP CLJ CP2025/CM2320 (2800стр.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233206
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
2800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х9х9
Вес, г.
870

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-CC533A пурпурный для HP CLJ CP2025/CM2320 (2800стр.)

Тонер Картридж Cactus CS-CC533A пурпурный для HP CLJ CP2025/CM2320 (2800стр.)

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-CC533A пурпурный для HP CLJ CP2025/CM2320 (2800стр.)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
2800
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Cactus CS-CC533A пурпурный для HP CLJ CP2025/CM2320 (2800стр.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Cactus CS-CC533A пурпурный для HP CLJ CP2025/CM2320 (2800стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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