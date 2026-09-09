Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный
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Характеристики
Описание товара Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный
Картридж для лазерных принтеров Cactus — это надежное решение для качественной и экономичной печати. Данный картридж совместим с устройствами Canon, что делает его универсальным выбором для многочисленных моделей принтеров. Благодаря стандартной емкости, картридж обеспечивает бесперебойную работу и стабильное качество отпечатков, идеально подходящее как для домашнего использования, так и для офисных нужд. Картридж Cactus выпускается в черном цвете, который является наиболее востребованным для повседневной печати документов. С ресурсом печати до 4000 копий, он гарантирует длительный срок службы и минимальные затраты на замену расходных материалов. Изготовленный в Китае, картридж от Cactus сочетает в себе высокое качество, надежность и доступную цену, что делает его популярным выбором среди пользователей, стремящихся оптимизировать свои печатные процессы без ущерба для качества.
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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