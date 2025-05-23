Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1660, 1665, SCX-3205
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 170739
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1660, 1665, SCX-3205
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х9
Вес, кг.
1.16
Описание товара Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1660, 1665, SCX-3205
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Беру не первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж. все как заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло. Печатает отлично
Достоинства:
Комментарий:
картридж пришел новый, цвет на бумаге яркий. все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Подходит для SCX-3200, это важно, некоторых производителей не подходят - трещат и не печатают, хотя на упаковке и указано, что подходит. Этот работает. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо упаковано, доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший . Хватает на долго. Доставка в срок.
Достоинства:
Комментарий:
берём не первый раз отличный аналог
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упаковано целые беру не первый раз продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж приобретался к принтеру Samsung ML-1865 взамен закончившегося картриджа марки Nvprint. Касаемо качества печати претензий пока нет. Заявленный ресурс 1500 страниц.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж по хорошей цене, печатает на отлично. Сколько прослужит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко. Не первый раз беру такой картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Для моего принтера подошёл без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество! Очень понравилось, все пришло быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, подошёл, печатает неплохо, купил за 600 рублей, чему очень рад, посмотрим на сколько хватит, обычно хватало на 500 листов подобных картриджей
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. С принтером совместился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Работает уже около 3 месяцев.
Достоинства:
Комментарий:
подошёл без проблем, принтер печатает,
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, периодически покупаю Нареканий нет. Печатаю по 20-30 страниц в день
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, все работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Общее положительное, нет инструкции, какие пластиковые заглушки удалять перед установкой
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. сделали пробную печать все хорошо. посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, посмотрим на сколько ко хватит сие чудо)
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, печатает, посмотрю на сколько хватит! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру этот катридж. Хороший, качественный.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упакован. пришёл полный.печатает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Заказом довольны. В пункте доставки обслуживание на самом низком уровне. Медленная работа сотрудников приводит к тому, что нужно стоять в очереди больше часа!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала картриджи двух разных производителей, выбрала Cactus, т.к. упакован был отлично. Сомнения, правда, были, подойдет ли к моему "древнему" принтеру. Но оказалось, напрасны были мои волнения. Картридж подошел отлично, принтер распознал его и печать в итоге я получила отличную и чистенькую, какой давно у нас не было (родной картридж после очередной заправки в сервисном центре стал очень грязно печатать). Пока всем довольна, посмотрим насколько хватит нового картриджа.
Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Беру не первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж. все как заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло. Печатает отлично
Достоинства:
Комментарий:
картридж пришел новый, цвет на бумаге яркий. все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Подходит для SCX-3200, это важно, некоторых производителей не подходят - трещат и не печатают, хотя на упаковке и указано, что подходит. Этот работает. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо упаковано, доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший . Хватает на долго. Доставка в срок.
Достоинства:
Комментарий:
берём не первый раз отличный аналог
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упаковано целые беру не первый раз продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж приобретался к принтеру Samsung ML-1865 взамен закончившегося картриджа марки Nvprint. Касаемо качества печати претензий пока нет. Заявленный ресурс 1500 страниц.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж по хорошей цене, печатает на отлично. Сколько прослужит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко. Не первый раз беру такой картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Для моего принтера подошёл без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество! Очень понравилось, все пришло быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, подошёл, печатает неплохо, купил за 600 рублей, чему очень рад, посмотрим на сколько хватит, обычно хватало на 500 листов подобных картриджей
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. С принтером совместился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Работает уже около 3 месяцев.
Достоинства:
Комментарий:
подошёл без проблем, принтер печатает,
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, периодически покупаю Нареканий нет. Печатаю по 20-30 страниц в день
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, все работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Общее положительное, нет инструкции, какие пластиковые заглушки удалять перед установкой
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. сделали пробную печать все хорошо. посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, посмотрим на сколько ко хватит сие чудо)
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, печатает, посмотрю на сколько хватит! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру этот катридж. Хороший, качественный.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упакован. пришёл полный.печатает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Заказом довольны. В пункте доставки обслуживание на самом низком уровне. Медленная работа сотрудников приводит к тому, что нужно стоять в очереди больше часа!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала картриджи двух разных производителей, выбрала Cactus, т.к. упакован был отлично. Сомнения, правда, были, подойдет ли к моему "древнему" принтеру. Но оказалось, напрасны были мои волнения. Картридж подошел отлично, принтер распознал его и печать в итоге я получила отличную и чистенькую, какой давно у нас не было (родной картридж после очередной заправки в сервисном центре стал очень грязно печатать). Пока всем довольна, посмотрим насколько хватит нового картриджа.