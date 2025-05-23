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Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный

28 Отзывы
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Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1660, 1665, SCX-3205
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 170739
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1660, 1665, SCX-3205
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х9
Вес, кг.
1.16

Описание товара Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Беру не первый раз!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж. все как заявлено
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Елизавета С.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло. Печатает отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Марина О.

Достоинства:


Комментарий:
картридж пришел новый, цвет на бумаге яркий. все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит для SCX-3200, это важно, некоторых производителей не подходят - трещат и не печатают, хотя на упаковке и указано, что подходит. Этот работает. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Елизавета П.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо упаковано, доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший . Хватает на долго. Доставка в срок.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
берём не первый раз отличный аналог
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упаковано целые беру не первый раз продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж приобретался к принтеру Samsung ML-1865 взамен закончившегося картриджа марки Nvprint. Касаемо качества печати претензий пока нет. Заявленный ресурс 1500 страниц.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж по хорошей цене, печатает на отлично. Сколько прослужит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Плотицин Сергей Алексеевич

Достоинства:


Комментарий:
Всё чётко. Не первый раз беру такой картридж.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Для моего принтера подошёл без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Ксения З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество! Очень понравилось, все пришло быстро.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, подошёл, печатает неплохо, купил за 600 рублей, чему очень рад, посмотрим на сколько хватит, обычно хватало на 500 листов подобных картриджей
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Elena L.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. С принтером совместился
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Работает уже около 3 месяцев.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл без проблем, принтер печатает,
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Михаил Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, периодически покупаю Нареканий нет. Печатаю по 20-30 страниц в день
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Ivan

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, все работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Мирослав О.

Достоинства:


Комментарий:
Общее положительное, нет инструкции, какие пластиковые заглушки удалять перед установкой
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо. сделали пробную печать все хорошо. посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Станислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, посмотрим на сколько ко хватит сие чудо)
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, печатает, посмотрю на сколько хватит! рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Альфия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда беру этот катридж. Хороший, качественный.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакован. пришёл полный.печатает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Заказом довольны. В пункте доставки обслуживание на самом низком уровне. Медленная работа сотрудников приводит к тому, что нужно стоять в очереди больше часа!
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Наталья Евгеньевна

Достоинства:


Комментарий:
Заказала картриджи двух разных производителей, выбрала Cactus, т.к. упакован был отлично. Сомнения, правда, были, подойдет ли к моему "древнему" принтеру. Но оказалось, напрасны были мои волнения. Картридж подошел отлично, принтер распознал его и печать в итоге я получила отличную и чистенькую, какой давно у нас не было (родной картридж после очередной заправки в сервисном центре стал очень грязно печатать). Пока всем довольна, посмотрим насколько хватит нового картриджа.



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1660, 1665, SCX-3205
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц


Теги товара: картриджи для samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Беру не первый раз!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж. все как заявлено
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Елизавета С.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло. Печатает отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Марина О.

Достоинства:


Комментарий:
картридж пришел новый, цвет на бумаге яркий. все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит для SCX-3200, это важно, некоторых производителей не подходят - трещат и не печатают, хотя на упаковке и указано, что подходит. Этот работает. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Елизавета П.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо упаковано, доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший . Хватает на долго. Доставка в срок.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
берём не первый раз отличный аналог
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упаковано целые беру не первый раз продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж приобретался к принтеру Samsung ML-1865 взамен закончившегося картриджа марки Nvprint. Касаемо качества печати претензий пока нет. Заявленный ресурс 1500 страниц.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж по хорошей цене, печатает на отлично. Сколько прослужит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Плотицин Сергей Алексеевич

Достоинства:


Комментарий:
Всё чётко. Не первый раз беру такой картридж.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Для моего принтера подошёл без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Ксения З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество! Очень понравилось, все пришло быстро.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, подошёл, печатает неплохо, купил за 600 рублей, чему очень рад, посмотрим на сколько хватит, обычно хватало на 500 листов подобных картриджей
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Elena L.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. С принтером совместился
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Работает уже около 3 месяцев.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл без проблем, принтер печатает,
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Михаил Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, периодически покупаю Нареканий нет. Печатаю по 20-30 страниц в день
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Ivan

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, все работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Мирослав О.

Достоинства:


Комментарий:
Общее положительное, нет инструкции, какие пластиковые заглушки удалять перед установкой
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо. сделали пробную печать все хорошо. посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Станислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, посмотрим на сколько ко хватит сие чудо)
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, печатает, посмотрю на сколько хватит! рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Альфия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда беру этот катридж. Хороший, качественный.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакован. пришёл полный.печатает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Заказом довольны. В пункте доставки обслуживание на самом низком уровне. Медленная работа сотрудников приводит к тому, что нужно стоять в очереди больше часа!
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Наталья Евгеньевна

Достоинства:


Комментарий:
Заказала картриджи двух разных производителей, выбрала Cactus, т.к. упакован был отлично. Сомнения, правда, были, подойдет ли к моему "древнему" принтеру. Но оказалось, напрасны были мои волнения. Картридж подошел отлично, принтер распознал его и печать в итоге я получила отличную и чистенькую, какой давно у нас не было (родной картридж после очередной заправки в сервисном центре стал очень грязно печатать). Пока всем довольна, посмотрим насколько хватит нового картриджа.


Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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