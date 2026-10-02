Набор клавиатура + мышь Defender LINE MOTION C-977 RU WHITE (45977)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%590 руб. 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650655
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х46х32
Вес, г.
580
Описание товара Набор клавиатура + мышь Defender LINE MOTION C-977 RU WHITE (45977)
Стильный и удобный проводной офисный набор белого цвета. Бесшумные клавиши клавиатуры и кнопки мыши - главное достоинство этого набора. У клавиатуры классическая раскладка с увеличенными клавишами Ctrl, Shift, Enter и BackSpace. Мышка имеет радужную подсветку, 3 режима разрешения и симметричный корпус, удобный для работы любой рукой
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Стильный и удобный проводной офисный набор белого цвета. Бесшумные клавиши клавиатуры и кнопки мыши - главное достоинство этого набора. У клавиатуры классическая раскладка с увеличенными клавишами Ctrl, Shift, Enter и BackSpace. Мышка имеет радужную подсветку, 3 режима разрешения и симметричный корпус, удобный для работы любой рукой
Набор клавиатура + мышь Defender LINE MOTION C-977 RU WHITE (45977) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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