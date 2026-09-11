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Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный

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Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541194
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, кг.
1.14

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный

Клавиатура A4TECH — это высококачественное устройство, созданное для комфортного и эффективного взаимодействия с вашим компьютером. Оснащенная оптомеханическими переключателями, эта клавиатура обеспечивает точный и быстрый отклик, что делает её идеальной для геймеров и пользователей, требующих высокой производительности. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, важно для участников сетевых сражений. Подсветка клавиш позволяет использовать устройство днем и ночью, создавая стильную атмосферу на рабочем месте или в игровой зоне. С количеством клавиш в 104 и полноразмерным форматом клавиатура обеспечивает все необходимые функции для выполнения разнообразных задач. Раскладка ANSI подходит для широкого круга пользователей, а наличие функциональной клавиши (Fn) расширяет возможности устройства, позволяя быстро выполнять часто используемые команды. С длиной кабеля 1.8 метра вы получите достаточную свободу действий, при этом обеспечив оптимальное размещение на рабочем столе. Черный цвет клавиатуры добавляет устройству универсальности и эстетической привлекательности, легко вписываясь в любой интерьер. Компания A4Tech, известная своими инновациями и надежностью, создала эту клавиатуру для тех, кто ценит качество и функциональность. Она станет отличным выбором для геймеров и профессиональных пользователей ПК, ищущих надежный инструмент для повседневного использования.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это высококачественное устройство, созданное для комфортного и эффективного взаимодействия с вашим компьютером. Оснащенная оптомеханическими переключателями, эта клавиатура обеспечивает точный и быстрый отклик, что делает её идеальной для геймеров и пользователей, требующих высокой производительности. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, важно для участников сетевых сражений. Подсветка клавиш позволяет использовать устройство днем и ночью, создавая стильную атмосферу на рабочем месте или в игровой зоне. С количеством клавиш в 104 и полноразмерным форматом клавиатура обеспечивает все необходимые функции для выполнения разнообразных задач. Раскладка ANSI подходит для широкого круга пользователей, а наличие функциональной клавиши (Fn) расширяет возможности устройства, позволяя быстро выполнять часто используемые команды. С длиной кабеля 1.8 метра вы получите достаточную свободу действий, при этом обеспечив оптимальное размещение на рабочем столе. Черный цвет клавиатуры добавляет устройству универсальности и эстетической привлекательности, легко вписываясь в любой интерьер. Компания A4Tech, известная своими инновациями и надежностью, создала эту клавиатуру для тех, кто ценит качество и функциональность. Она станет отличным выбором для геймеров и профессиональных пользователей ПК, ищущих надежный инструмент для повседневного использования.
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Отзывы


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