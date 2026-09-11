Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура и мышь SVEN KB-S320C чёрные (USB, 105 кл, 4 кнопки, 1000 dpi)
Приобретать компьютерную мышь и клавиатуру многие пользователи предпочитают одним комплектом — так и устройства сочетаются идеально, и стоят они дешевле. Зная об этом, финская компания SVEN активно развивает линейку недорогих и надежных проводных наборов периферии. Новый KB-S320С как раз из этой серии: он сочетает удобство использования со строгим дизайном, а доступную цену с высочайшим уровнем надежности. Клавиатура содержит 104 клавиши с приятным мягким ходом. Раскладка стандартная и отлично подойдет любителям комфортной классики благодаря «двухэтажной» клавише Enter и длинной Shift. Присутствует и цифровой блок, который пригодится для вычислений в ходе работы или учебы, да и в ряде других случаев будет полезен. Обозначения на клавиши нанесены отлично читаемой краской, русские буквы выделены красным цветом — достаточно одного быстрого взгляда, чтобы сориентироваться. Угол наклона клавиатуры регулируется, что тоже повышает уровень комфорта. А еще ее корпус обладает влагоустойчивой конструкцией, что позволяет заметно меньше волноваться за устройство во время использования. Стоит отметить, что на погружение в воду клавиатура не рассчитана, но вот мелкие неприятности, связанные с попаданием жидкости, вполне способна пережить. Мышь симметричной формы, а потому подойдет и левшам, и правшам. Ее матовое, слегка шероховатое покрытие имеет противоскользящий эффект и не оставляет следов на поверхности. Кнопки традиционно две, плюс нажимаемое колесико с приятным кликом и вращением. Оптическое разрешение встроенного сенсора — 1000 DPI, его с запасом хватит для каждодневного использования и рабочих задач. Каждое устройство оснащено USB-кабелем длиной 1,5 метра — этого хватит для подключения даже к стоящему поодаль ПК. Сам процесс подключения максимально прост — установки драйверов или других дополнительных действий не требуется.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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