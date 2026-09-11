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Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 180M черный PS/2

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Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 1
Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 2
Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 3
Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 4
Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 5
Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 6
Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 1
  • Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 2
  • Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 3
  • Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 4
  • Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 5
  • Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 6
  • Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55857
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
PS/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х4
Вес, г.
520

Описание товара Клавиатура Oklick 180M черный PS/2

Описание товара Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 Клавиатура Oklick 180M черный PS/2. Количество клавиш: 104. Конструкция: Классическая. Смотрите также: Веб-камеры , Внешние жесткие диски , Графические планшеты , Клавиатуры , Коврики для мыши , Мониторы , Мыши , Очки для работы за ПК , Сканеры , Флешки , игровые , беспроводные , проводные , с подсветкой , комплекты с мышью , механические , ножничные , игровые с подсветкой , игровые комплекты с мышью , механические с подсветкой , с тачпадом Теги товара: мембранные , бесшумные , тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 180M черный PS/2




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
PS/2
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Клавиатура Oklick 180M черный PS/2 Клавиатура Oklick 180M черный PS/2. Количество клавиш: 104. Конструкция: Классическая. Смотрите также: Веб-камеры , Внешние жесткие диски , Графические планшеты , Клавиатуры , Коврики для мыши , Мониторы , Мыши , Очки для работы за ПК , Сканеры , Флешки , игровые , беспроводные , проводные , с подсветкой , комплекты с мышью , механические , ножничные , игровые с подсветкой , игровые комплекты с мышью , механические с подсветкой , с тачпадом Теги товара: мембранные , бесшумные , тонкие
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