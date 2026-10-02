Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи-трубки торцевые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649206
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи-трубки торцевые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, г.
527
Описание товара Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta
Набор Sparta 137525 включает 9 предметов: 8 оцинкованных торцевых ключей-трубок размером 6-22 мм и вороток. Позволяет откручивать и закручивать крепежные элементы с шестигранным профилем, расположенные в труднодоступных местах. Входящий в комплект вороток облегчает вращение ключей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитНабор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + S...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, матовый хро...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитНабор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 5 шт., PH + S...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, 8 шт., CrV, матовый хро...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, 8 шт., CrV, полированны...
-
В наличииЦена 680 руб. 1 310 руб.170 руб. в СплитНабор ключей трубчатых торцевых 9 пр Matrix (13725)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитНабор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сат...
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, 8 шт., CrV, матовый хро...
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, CrV, 8 шт Сибртех (1544...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитНабор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, ...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 6 шт. 8-17 мм антислип Stels (1528...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 - 24 мм, 8 шт., CrV, фосфатированные, Г...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
ключи-трубки торцевые
Страна производитель
Китай
Набор Sparta 137525 включает 9 предметов: 8 оцинкованных торцевых ключей-трубок размером 6-22 мм и вороток. Позволяет откручивать и закручивать крепежные элементы с шестигранным профилем, расположенные в труднодоступных местах. Входящий в комплект вороток облегчает вращение ключей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ключей трубчатых торцевых, 6-22 мм, вороток, оцинкованные, 9 шт. Sparta